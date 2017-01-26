Туристы выбрали лучший в мире отель

Отель Aria Hotel Budapest в Будапеште (Венгрия) был признан лучшим в мире по версии туристического сервиса TripAdvisor. Об этом сообщается на сайте TripAdvisor.

Данному объекту размещения была присуждена премия Travelers' Choice 2017. На втором месте рейтинга из 25 позиций расположилась гостиница Mandapa, входящая в международную сеть Ritz-Carlton. Заведение находится в городе Убуд на индонезийском острове Бали.

Замыкает тройку Turin Palace Hotel в итальянском Турине. Четвертую позицию занял The Serras Hotel в Барселоне. На пятой — пражский отель BoHo Hotel Prague.

В топ-10 списка в порядке убывания также попали итальянский Portrait Firenze, Shinta Mani Resort в Камбодже, Hanoi La Siesta Hotel & Spa во Вьетнаме, Tulemar Bungalows & Villas (Коста-Рика) и JA Manafaru на Мальдивах. На последней, 25-й строчке рейтинга оказался Herods Vitalis Spa Hotel Eilat на израильском курорте Эйлат.

В среду, 25 января, TripAdvisor опубликовал перечень из 25 лучших отелей России. Лидером стала работающая в Адлере гостиница Citrus.

Премия Travelers' Choice присуждается на основе отзывов туристов на TripAdvisor.