Обладательница самых красивых ягодиц Бразилии станцевала самбу

Победительница бразильского конкурса Miss BumBum Эрика Канелла (Erika Canella) станцевала самбу. Обладательница самых красивых ягодиц страны опубликовала соответствующую видеозапись в своем Instagram.

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Канеллу признали обладательницей самых красивых ягодиц Бразилии 10 ноября 2016 года. Девушка стала победительницей Miss BumBum — национального конкурса красоты для женщин с выдающимися формами. Эрика работает моделью. Объем ее бедер составляет 107 сантиметров.