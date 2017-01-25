Турпутевки переезжают в интернет

Минкультуры (это ведомство также курирует туризм) разработало порядок общения россиян с туроператорами через интернет. Проект постановления правительства обнародован на сайте обсуждения нормативных актов. В министерстве планируют, что система электронных путевок заработает с января 2018 года и позволит сделать туриндустрию более прозрачной.

Чтобы выбрать тур, гражданин сможет зарегистрироваться на сайте оператора — через сеть или посетив офис. Можно также использовать логин и пароль с сайта госуслуг. В любом случае клиенту создадут «личный кабинет» на сайте туркомпании.

При регистрации потребуется указать данные документа, удостоверяющего личность, а также номер телефона или адрес электронной почты. При этом информация в электронном виде, удостоверенная логином и паролем, будет юридически приравнена к бумажному документу.

На сайте оператора клиент подаст заявление о покупке тура. Компания направит ему расчет стоимости поездки и укажет возможные способы оплаты (в том числе допускается оплата наличными). Одновременно оператор зарегистрирует сделку в будущей общероссийской системе «Электронная путевка» и получит уникальный номер путевки.

В министерстве планируют, что система электронных путевок заработает с января 2018 года. При этом сохранится возможность купить тур по-старому, в офисе туроператора. Но данные о такой путевке тоже попадут в единую базу.

— В единой базе соберут все данные, — говорит директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. — Все проданные путевки будет пронумерованы, будет понятно, кто и куда поехал, сколько поездка стоила, кто продал. Информация будет заноситься в базу независимо от способа продажи — при личном присутствии туриста или через сайт. Наша рабочая группа при Ростуризме активно участвует в проработке вопросов, связанных с этой системой.

Полный доступ к базе будет только у государства, но орган, непосредственно администрирующий систему, еще не определен, отметил эксперт.

Исполнительный директор «Клуба защиты прав туристов» Федор Коробков считает, что у единой информационной системы есть минус — возможная утечка данных. Но в инициативе больше плюсов, считает он.

— Да, кто-нибудь захочет получить доступ к базе туристов с их финансовыми тратами, — признает Коробков. — Но данные о выездах и так собирают пограничники и таможня. К тому же отслеживать перемещения можно через соцсети — люди охотно выкладывают информацию о своих путешествиях.

Зато, по его мнению, учет проданных путевок поможет решить проблему «черного нала» в туротрасли.

— И это поможет решить вопрос со стабилизационными фондами и финансовыми гарантиями туроператоров, — заявил Коробков. — Сейчас вступили в силу поправки к закону «О туристской деятельности» — размер взносов оператора зависит от количества туристов, которых он обслужил.

Сроки запуска федеральной информационной системы «Электронная путевка» могут задержаться. В декабре 2016 года субподрядчик проекта — компания «Аэронавигатор» сообщила, что не получила вовремя денег за свою работу.

В Ростуризме (подчиненное Минкультуры агентство, непосредственно занимающееся туризмом) не ответили на запрос «Известий».