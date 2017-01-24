Жители Сочи заявили о «жвачкокалипсисе»

Сочинские активисты заявили, что на улицах города к январю 2017 года скопилось более 17 тонн жвачки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Активисты выяснили, что за год сочинцы сжевывают около 336 тонн жвачки, при этом на тротуарах остается около восьми тонн. Когда в город приезжают туристы, то эта цифра достигает 18 тонн.

Чтобы решить эту проблему, активисты предложили ввести акциз на жвачки в сочинских магазинах. По их задумке, доходы от введения акциза пойдут на оплату специализированной уборки.

Как заявила Life начальник управления социальной политики Сочи Галина Пушкарь, в администрации города признают, что брусчатка на улицах сильно подвержена загрязнениям, и очистить ее намного сложнее, чем обычный асфальт. По ее словам, сейчас эту проблему решают субботниками. Также Пушкарь заявила, что чиновники занимаются «информационной пропагандой» и «работой с населением», чтобы справиться с жвачками.

«На них [субботники] выходит и молодежь города, и сотрудники администрации. Пытаются механически ее [жвачку] отодрать, но это практически невозможно сделать, помогают химические вещества, но это отвлекает людей от их основной работы», - отметила Пушкарь.