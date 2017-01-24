Жители Сочи заявили о «жвачкокалипсисе»
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Рамблер/новости

Жители Сочи заявили о «жвачкокалипсисе»

Жители Сочи заявили о «жвачкокалипсисе»
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Сочинские активисты заявили, что на улицах города к январю 2017 года скопилось более 17 тонн жвачки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Активисты выяснили, что за год сочинцы сжевывают около 336 тонн жвачки, при этом на тротуарах остается около восьми тонн. Когда в город приезжают туристы, то эта цифра достигает 18 тонн.
Чтобы решить эту проблему, активисты предложили ввести акциз на жвачки в сочинских магазинах. По их задумке, доходы от введения акциза пойдут на оплату специализированной уборки.
Как заявила Life начальник управления социальной политики Сочи Галина Пушкарь, в администрации города признают, что брусчатка на улицах сильно подвержена загрязнениям, и очистить ее намного сложнее, чем обычный асфальт. По ее словам, сейчас эту проблему решают субботниками. Также Пушкарь заявила, что чиновники занимаются «информационной пропагандой» и «работой с населением», чтобы справиться с жвачками.
«На них [субботники] выходит и молодежь города, и сотрудники администрации. Пытаются механически ее [жвачку] отодрать, но это практически невозможно сделать, помогают химические вещества, но это отвлекает людей от их основной работы», - отметила Пушкарь.
В местном отделении «Единой России» также заявили о планах поддержать борьбу с жвачками. Заместитель секретаря сочинского отделения «ЕР» Виктор Тепляков сказал, что партия «будет биться за то, чтобы на жвачку был введен серьезный акциз, как на табачные изделия».
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