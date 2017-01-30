В Приморье прооперированный тигренок идет на поправку

Специалисты отмечают улучшение в состоянии прооперированного в Приморском крае тигренка, которого ранили неизвестные: у него открылся травмированный глаз, он начал хорошо есть и "перебил все чашки", сообщает центр "Тигр".

В середине января в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок, его в тяжелом состоянии доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары боролись за его жизнь. Полиция возбудила уголовное дело. За достоверную информацию об обстоятельствах инцидента экологи назначили награду в 150 тысяч рублей. Сообщалось, что у тигра травмированы кости черепа и глаз. На прошлой неделе его прооперировали.

"У кота открылся второй глаз. Его как подменили. Все сожрал, перебил все чашки, изорвал все простыни. Никогда меня так не радовала перебитая посуда", — сообщил директор ПРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.

По данным ветеринаров, в течение двух недель состояние хищника оценивалось как стабильно тяжелое, каждый день тигренок получал лекарства.

"После проведения второго ветеринарного осмотра можно сказать, что состояние животного стабилизировалось. Мы ежедневно отмечаем положительную динамику: зрение травмированного глаза сохранилось, сломанные кости верхней челюсти правильно срастаются, аппетит хороший, восстанавливаются естественные поведенческие реакции. Судя по состоянию тигренка на 15-й день реабилитации, мы надеемся, что шансы вернуться обратно в дикую природу у него возрастают", — сообщает в центре.