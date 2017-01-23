Парикмахер Обамы раскрыл секрет его стижки

Парикмахер Зарифф рассказал как однажды, Обама пришёл в салон в поисках своего мастера. Но когда того не оказалось, решил воспользоваться услугами Зариффа. С тех пор 44-й президент США являлся его постоянным клиентом, передает Complex.

"В парикмахерской Обама всегда активно общался с остальными и старался не выделяться из толпы", - вспоминает Зарифф.

Их "сотрудничество" длится уже более 20 лет. А последние 8 Зариф летал из Чикаго в Вашингтон специально, чтоб постричь президента.

Раскрывая "секрет" прически экс-президента, мастер сказал, что при стрижке надо меньше использовать острых, электробритвы достаточно.

Парикмахер также вспомнил, что позже в салоне прическу стали называться "Обама Cut", и она была очень популярна у клиентов.