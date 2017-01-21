В карельской деревне Кинерма не справляются с наплывом туристов

После того, как населённому пункту присвоили звание самой красивой деревни России, посмотреть на неё захотели тысячи людей.

Братьям Егору и Ване в выходные отдыхать некогда. Дети топят баню для очередных гостей. Баня старинная, начало прошлого века. Деревня впервые упоминается в исторических архивах еще раньше - в середине XVI века.

За несколько столетий она почти не изменилась. Деревянная часовня, полтора десятка старинных подворий.

Сначала водили экскурсии по улице: 300 рублей с группы, рассказывали про зодчество. Недавно в одном из домов воссоздали настоящую карельскую горницу.

Все здесь устроили как в давние времена. По чердакам нашли старую домашнюю утварь - например, таким устройством из еловой ветки карелы взбивали масло. Проект, задуманный в начале 2000-х, оказался настолько успешным, что количество туристов растет с огромной скоростью. Едут из Европы, Индонезии, Японии. Сейчас гостит семья из Америки: дети играют в русских богатырей.

В последнее время многие все чаще едут без звонка, "просто посмотреть". Постучаться могут даже поздним вечером.

Чтобы не обижать гостей, хозяева откладывают все свои дела. Времени на быт не остается вообще. Всех желающих принять невозможно, но и отказать никому.

Чтобы оградиться хотя бы от случайных туристов, обитатели деревни заклеили дорожный знак, который поставила местная администрация, Под этими полосками скотча написано: этнопарк Кинерма Жители Кинермы очень надеются, что туристы поймут их. Все-таки в первую очередь это жилая деревня а потом - музей. Хозяева благодарны своим многочисленным гостям. Именно благодаря такому вниманию старинную Кинерму удается возрождать. Уже отремонтировали три старинных дома.