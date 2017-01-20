Миллиардер Тиньков потребовал от подчиненных меньше есть

Председатель совета директоров и основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков разослал сотрудникам компании письмо с критикой в их адрес. В нем миллиардер потребовал от работников банка есть только один раз в течение рабочего дня и тратить меньше времени на кофе и перекуры, и тем самым "не красть время" акционеров.

В обращении к сотрудникам бизнесмен требует пользоваться обеденным перерывом на час только раз в день, с 12:00 до 16:00, а от руководителей – контролировать работников. Тиньков считает, что его коллеги совсем расслабились.

"Здоровые люди не кушают 2/3/4 раза в день… Если вы больны – здесь не пансионат, у нас много работы и задач на годы вперед!.. Также требую от вас потреблять меньше кофе и сигарет, помимо того, что вы воруете мое время у меня и акционеров, вы убиваете свое здоровье", - написал предприниматель коллегам в письме, опубликованном на форуме sql.ru. Сэкономленное время Тиньков предложил проводить в собственном фитнес-центре банка и других спортивных клубах.

Подлинность письма подтвердили сотрудники ""Тинькофф банка", сообщает vc.ru. Представители банка уточнили, что письмо адресовано в первую очередь тем, кто "злоупотребляет гибким рабочим графиком".

"В "Тинькофф банке", как и в любой компании, в течение рабочего дня предусмотрен час на отдых и на питание… У нас гибкий рабочий график: можно приходить (и, соответственно, уходить) пораньше или попозже", – рассказали в банке. "Мы понимаем, что люди устроены по-разному (кто-то продуктивнее работает с утра, кто-то наоборот – вечером), стараемся идти навстречу и ожидаем от сотрудников такого же уважения к нашему внутреннему распорядку", – заключили представители компании.