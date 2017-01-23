Ученые сообщили о насильственной гибели животных в Приморском океанариуме
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Ученые сообщили о насильственной гибели животных в Приморском океанариуме

Животные в Приморском океанариуме погибли насильственной смертью
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Сивуч и два белобоких дельфина умерли в Приморском океанариуме в результате насильственных действий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Андрея Адрианова.
«Животные погибли в результате насильственных действий, а не потому что произошли какие-то аварийные ситуации в океанариуме. Сейчас задача следствия завершить расследование, наказать тех, кто причастен», — сказал Адрианов.
По его словам, после того, как в океанариуме погибли животные, был организован круглосуточный видеоконтроль.
Всего за год в океанариуме погибли около 10 животных. В конце октября погибли пятимесячный сивуч и два белобоких дельфина. В обстоятельствах происшедшего разбираются следственные органы и прокуратура.
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Генпрокуратура РФ РАН
Андрей Адрианов
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