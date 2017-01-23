В Приморском океанариуме ввели круглосуточное наблюдение

Круглосуточный визуальный контроль за животными ввели в Приморском океанариуме после гибели двух дельфинов и сивуча, сообщил в понедельник журналистам директор Национального научного центра морской биологии Андрей Адрианов

"Идут следственные мероприятия… Животные погибли не своей смертью, были совершены насильственные действия. Сейчас задача следствия — завершить расследование и наказать тех, кто к этому причастен. Экспертный анализ того, что произошло, биологический анализ (проводится – прим.ред.).. Они были погублены в результате несанкционированных, злодейских действий. Это наша общая беда. Когда это случилось, были введены строжайшие меры безопасности: охрана животных, сейчас они находятся под круглосуточным визуальным контролем", — сказал Адрианов.

По его словам, животные погибли не потому, что произошли аварийные ситуации в самом океанариуме – с водой, с пищей, а в результате насильственных действий.

"Целый ряд людей уже не работает в океанариуме… Мы ситуацию анализируем самостоятельно, у нас есть достаточно большие технические возможности, сложнейшая аналитическая аппаратура, мы можем проводить анализы биологического материала достаточно глубоко и подробно. Говорить о тех людях, которые, возможно, виновны в этих насильственных действиях — пусть это сделает следствие. Для меня это достаточно сложно психологически, потому что всегда есть возможность ошибки", — добавил Адрианов.

Океанариум вновь начал принимать посетителей с 20 декабря 2016 года. В ноябре 2016 года была временно приостановлена продажа билетов для профилактических работ. За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции "Тропический лес".

В октябре прошлого года в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. Следствие сообщило, что внешних телесных повреждений не обнаружено, проводится гистологическое исследование на предмет ядов, токсинов и химикатов. Возбуждено дело по статье "халатность". За несколько дней до этого в океанариуме погиб сивуч, спасенный летом на Сахалине. По данным СМИ, на теле животного были замечены следы ударов тупым предметом. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели животного.