Главное сейчас
Главные события у вас в почте
СМИ: в России разработают систему наставничества для трудных подростков
Система наставничества для трудных подростков будет разработана в России в ближайшее время, сообщил газете "Известия" секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.
"Я думаю, что усилия Общественной палаты и заинтересованных НКО достаточны для того, чтобы сформировать проект уже в ближайшие два-три месяца", - сказал Бречалов.
Как отмечает издание, в России действует 69 специальных образовательных учреждений для трудных подростков, которых, по оценкам экспертов, десятки тысяч.
"Если удается в самом училище создать комфортную атмосферу - хорошо. Но не менее важно выстроить процесс адаптации и ресоциализации ребят после того, как они покинут стены спецучреждения и вернутся в свою привычную жизнь", - отметил Бречалов.
Он добавил, что много предпринимателей, активных граждан и общественных деятелей по факту уже занимаются наставничеством.
"То есть шефствуют над кем-то, помогают подросткам, попавшим в непростую жизненную ситуацию. В частности, мы разговаривали об этом с представителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. И пришли к выводу, что соответствующие устремления нужно как-то собрать воедино, придать им новый импульс, попытаться сформулировать в виде большого национального проекта", - заключил секретарь ОП.
Оставить комментарий