СМИ: в России разработают систему наставничества для трудных подростков

Александр Бречалов. Система наставничества для трудных подростков будет разработана в России в ближайшее время, сообщил газете "Известия" секретарь Общественной палаты РФ

"Я думаю, что усилия Общественной палаты и заинтересованных НКО достаточны для того, чтобы сформировать проект уже в ближайшие два-три месяца", - сказал Бречалов.

Как отмечает издание, в России действует 69 специальных образовательных учреждений для трудных подростков, которых, по оценкам экспертов, десятки тысяч.

"Если удается в самом училище создать комфортную атмосферу - хорошо. Но не менее важно выстроить процесс адаптации и ресоциализации ребят после того, как они покинут стены спецучреждения и вернутся в свою привычную жизнь", - отметил Бречалов.

Он добавил, что много предпринимателей, активных граждан и общественных деятелей по факту уже занимаются наставничеством.