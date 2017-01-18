Москвичу отказали в работе из-за количества друзей в соцсетях

Москвича отказались принять на работу из-за того, что у его профиля в социальной сети было всего лишь шесть друзей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Pikabu

Эта история впервые появилась на Pikabu, а затем получила популярность и в СМИ. По словам молодого человека, написавшего там пост, он попытался устроить своего знакомого на работу «в продажи» и назначил ему собеседование с сотрудницей HR-отдела. Автор отметил, что опыт работы его приятеля «идеально подходил», а сам он имел грамоты и знаки отличия с прошлого места работы.

После того, как собеседование состоялось, он спросил у рекрутера, понравился ли ей соискатель. На что она якобы заявила, что кандидат показался ей «странным», потому что у него всего шесть друзей во «ВКонтакте». Сотрудница, апеллируя к своему «высшему психологическому образованию», сказала, что такой человек не сможет освоиться в рабочем коллективе.

Решение этой девушки вызвало возмущение интернет-пользователей, а ее навыки психолога они подвергли сомнению.