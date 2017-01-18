Москвичу отказали в работе из-за недостаточного количества друзей в соцсетях

Сотрудница по подбору кадров решила, что он не достаточно коммуникабелен.На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, оставшегося без работы из-за того, что у него мало друзей в социальных сетях.

По данным, распространенным в Сети, сотрудница HR-отдела решила, что такой человек не сможет освоиться в рабочем коллективе. Девушка заявила, что кандидат показался ей "странным".

Автор нашумевшей истории поведал о своей попытке устроить на работу знакомого. Однако тому не удалось пройти собеседование. Причина отказа повергла друзей в недоумение.

Пользователи Сети в комментариях резко осудили HR-специалиста и ее навыки психолога. В свою очередь, сотрудница неназванной компании пожаловалась начальству на то, что ее «очернили» в интернете.

Закончилась история тем, что автора поста и девушку из отдела кадров вызвали к руководству фирмы. Штрафовать их не стали, но конфликт разрешился мирным путем.