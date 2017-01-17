Астролог назвал опасные месяцы и дни 2017 года

Астролог «Российской газеты» Татьяна Кудрявцева заявила, что в 2017 году россиян ждет финансовый и социальный успех, но в то же время предостерегла жителей страны от «негативных дней», в которые лучше не летать на самолетах. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По словам Кудрявцевой, символ года - огненный петух - поможет продвигать карьеру, однако «легких денег» ждать не стоит. Также она заявила, что в первый месяц года «экономику будет лихорадить».

Первые «негативные» дни, по ее данным, уже прошли. Речь идет о 9-12 января, когда людям угрожали аварии, конфликты и колебания в состоянии здоровья. В январе есть и другие не очень удачные дни - 15, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31, заявила астролог.

Февраль она назвала сложным и судьбоносным месяцем, в который могут произойти долгожданные события - и хорошие, и плохие. В марте, по ее словам, может даже случиться дефолт.

В начале апреля, по мнению Кудрявцевой, россиянам придется отрабатывать старые долги и исправлять недавние ошибки, а вот май окажется «вполне удачным». Последний весенний месяц обещает «перспективные контакты, как любовные, так и деловые», а также карьерный рост и творческий взлет. Кроме того, «возможно улучшение международных отношений с США благодаря усилиям президентов».

В июне астролог обещает жителям страны прибавки к зарплате, а в июле – возможность «утрясти конфликты». В августе, по ее словам, есть основания опасаться «кризиса в финансах и во власти».

Сентябрь грозит россиянам возможностью природных и техногенных катастроф, а также усилением безработицы, но зато в октябре подорожает нефть. В ноябре западные страны могут ослабить санкции против России, считает Кудрявцева.

Согласно прогнозу астролога на последний месяц 2017 года, в декабре россиян могут ждать аварии, травмы, конфликты и взрывы. Лишь в третьей декаде, перед новогодними праздниками, небесная гармония снова начнет радовать людей. В экономическом плане год закончится спокойно.