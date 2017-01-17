Пользователи сети рассказали о «взорвавшей их мозг» гифке-загадке

Британское издание The Independent обратило внимание на набирающую популярность в интернете гифку, которая, по признанию пользователей, не дает им покоя.

На первый взгляд, на ней изображен черный круг с диаметральными линиями, внутри которого собранные в круг белые точки вращаются по часовой стрелке.

Однако, если приглядеться, можно заметить, что на самом деле каждая точка просто движется вверх и вниз по прямой линии.

Анимация немало удивила пользователей сети. Некоторые из них признались, что не поверили в то, что такое возможно.

Потрясающе, обожаю такие штуки.

«Я думаю, мой мозг просто взорвался. В хорошем смысле, конечно же!» — написала одна из пользователей Twitter.

Ранее в январе юзеров озадачила фотография девушки, у которой, как многим показалось, три ноги.