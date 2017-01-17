Россия может избежать убыли населения

Численность населения России к 2035 году может сохраниться на нынешнем уровне, сократившись всего на 83 тыс. человек: с нынешних 146,5 млн до 146,4 млн человек. Такие данные представлены в рамках проекта "Российский демографический лист-2016", в котором участвуют РАНХиГС Росстат и Международный институт прикладного системного анализа (IIASA). Полученный результат существенно отличается от общепринятого прогноза -- до сих пор министерства и эксперты говорили о высокой вероятности убыли населения. По таким расчетам, к 2030 году численность россиян могла оказаться на уровне 128-140 млн человек.

Нынешние расчеты показывают лишь незначительное снижение, однако ему будет предшествовать существенное уменьшение темпов прироста населения -- до нуля с нынешних +0,16%. Быстрее всего к 2035 году население будет терять Приволжский федеральный округ (-0,32%), который сейчас является основной территорией--донором для внутристрановой миграции (-0,18%). Наибольший прирост покажет Северо-Кавказский федеральный округ (0,24%), который лидирует и сейчас (0,64%).

Мало изменится и рейтинг регионов по численности проживающих: в первой пятерке к 2035 году по-прежнему будут Москва (в 2016 году -- 12,3 млн, в 2035-м -- 13,3 млн человек), Московская область (7,3 млн -- 8,5 млн), Краснодарский край (5,5 млн -- 6 млн), Санкт-Петербург (5,2 млн -- 6 млн) и Свердловская область (4,3 млн -- 4,3 млн). Среди 15 наиболее крупных регионов через 18 лет на одну позицию улучшат свое положение Татарстан (в 2016 году 3,9 млн человек, а в 2035 году -- 4 млн), на три --- Тюменская область (3,6 млн -- 4,2 млн), на две Дагестан (3 млн -- 3,3 млн). Падение, предположительно, покажут Ростовская область (в 2016 году 4,2 млн человек -- в 2035 году 3,9 млн), Башкирия (4 млн -- 3,8 млн), Нижегородская область (3,3 млн -- 3 млн).

Медианный возраст населения увеличится с 38,8 до 44,3 года, что приведет к приросту доли пожилого населения с нынешних 24,6% до 29,7%. Наибольшего объема в 2035 году доля пожилых достигнет в Центральном округе (32,1%), наименьшего -- в Северо-Кавказском округе (23,6%). Демографическая нагрузка пожилыми (рассчитывается как отношение численности людей пенсионного возраста к трудоспособному населению в возрасте от 20 до 55-60 лет) также возрастет с нынешних 45,6% до 61,8%.

Анастасия Мануйлова