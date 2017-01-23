Гороскоп на сегодня, 23 января: день сулит подъем энтузиазма

Тон событиям понедельника, 23 января, задает Луна в знаке Стрельца, формирующая противоречивые связи. День сулит подъем энтузиазма и подчеркивает необходимость системных перемен. Одновременно будет нарастать путаница, суета и раздражительность. Будет сложно перейти к новому этапу, не закрыв ряд старых тем. Переполнить чашу терпения могут взаимные претензии, несбывшиеся ожидания и вскрывшаяся ложь.

Для Овнов в этот день могут иметь значение профессиональные или нравственные аспекты ситуации. Сыграют роль система убеждений и моральный кодекс. Добиться положительного результата сегодня реально, однако победа не достанется даром. Придется проявить смекалку и выдержку.

Тельцам в понедельник звезды советуют поставить на первое место вопросы, связанные с ответственностью и безопасностью. Если вы не уверены в себе, вам не внушают доверия люди или обстоятельства, лучше не откладывать меры по предотвращению возможного кризиса.

Для Близнецов сегодня может сыграть большую роль мнение начальника, партнера или взыскательной аудитории. Также может иметь значение вердикт официальной инстанции. Шансы на справедливый и благополучный исход дела велики.

Для Раков 23 января может ознаменоваться суетой. Не исключены напряженные моменты в ходе общения с коллегами. Придется смириться с подчиненным положением, зависимостью от других людей, норм и собственного здоровья.

Львы в этот день могут столкнуться с отклонениями в планах и расчетах, дополнительной порцией хлопот. Звезды подсказывают, что у вас нет оснований тревожиться за исход дела, так как общий прогноз остается благоприятным.

Девам звезды советуют не игнорировать реальность и не уходить от ответственности. Ситуация требует соблюдения сроков, а также правовых и моральных норм. Не исключен кризис в супружеских отношениях или деловом партнерстве, особенно если речь идет о распределении доходов или имущества.

Весам сегодня лучше не ставить себе невыполнимых задач и не требовать этого от других. Ситуации дня двойственны и не раз будут развиваться по сценарию «да, но…». Вероятны недоразумения в пути, нестыковки в выполнении простых операций.

Скорпионам 23 января стоит быть предельно внимательными при совершении платежей и покупок. Это не лучший период для новых вложений. Погрешности в организации материальных дел могут отразиться на вашем хобби, на деловых и личных отношениях.

В сложной обстановке Стрельцам важно сохранить авторитет и внутренний стержень. Многое может вас раздражать, события испытают на прочность ваше терпение. Не исключено столкновение с коварством близких людей. Удержать позиции поможет знание прав и обязанностей.

Козерогам в понедельник важно не утратить внутреннюю уверенность. В зависимости от ситуации решающую роль в сохранении душевного равновесия сыграют ваши профессиональные или нравственные ориентиры. Также сегодня важно быть оптимистом, видеть в происходящих событиях не только негативную, но и положительную сторону.

Водолеям эти сутки обещают удачу, укрепление личных позиций, уверенность в завтрашнем дне. Единственная ошибка, которую вы сейчас можете сделать – это преждевременная активность. Не стоит поддаваться влиянию беспокойной обстановки.

День значим для Рыб, стремящихся к высотам (карьере, успеху, статусу). Честолюбивые цели могут противоречить любовным и финансовым интересам, комфортной жизни. Стоит помнить, что попытка идти сразу в двух направлениях не гарантирует нужного результата.

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