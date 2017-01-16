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Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Размеры компенсаций пассажирам от авиакомпаний в случае тех или иных последствий от неправильной перевозки вырастут в разы и достигнут сумм в миллионы рублей. С таким заявлением выступил заместитель министра транспорта России Сергей Аристов. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Увеличивается размер компенсации за те или иные последствия неправильной перевозки, будь то самые трагичные случаи с гибелью авиапассажиров, будь то утеря или недовоз багажа, или те или иные не вовремя совершенные авиарейсы», —заявил Аристов.
Увеличение размеров компенсации произойдет, когда Государственная дума примет закон о присоединении России к Монреальской конвенции об унификации правил воздушных перевозок. Аристов подчеркнул, что соответствующий документ может быть принят в весеннюю сессию нижней палаты парламента. Кроме того, представитель ведомства отметил, что выплаты клиентам авиакомпаний и их родственникам, в соответствии с законопроектом, будут привязаны к специальным правам заимствования (СПЗ), курс которого формируется на основе корзины четырех валют: евро, доллара, фунта стерлингов и иены. В настоящий момент российской законодательство предполагает выплаты 2 миллионов рублей родственникам жертв авиакатастроф. В случае принятия законопроекта, родственники погибших в авиакатастрофах смогут рассчитывать на выплаты более 8 миллионов рублей. Кроме того, в случае задержания рейсов пассажир сможет рассчитывать на компенсацию до 380 тысяч рублей. К Монреальской конвенции с 2003 года присоединились 119 стран. Документ о присоединении России к конвенции был внесен в госдуму в ноябре 2016 года.
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