Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний

Размеры компенсаций пассажирам от авиакомпаний в случае тех или иных последствий от неправильной перевозки вырастут в разы и достигнут сумм в миллионы рублей. С таким заявлением выступил заместитель министра транспорта России Сергей Аристов . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Увеличивается размер компенсации за те или иные последствия неправильной перевозки, будь то самые трагичные случаи с гибелью авиапассажиров, будь то утеря или недовоз багажа, или те или иные не вовремя совершенные авиарейсы», —заявил Аристов.