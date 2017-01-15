В Британии беременную стюардессу уволили за бутерброд, которым ее угостили

Стюардесса компании EasyJet Шеннон Глисон была уволена после служебного расследования, в результате которого выяснилось, что девушку угостили бутербродом, не предъявив ей документа, подтверждающего факт покупки продукта, сообщает The Daily Mail.

По информации издания, на Глисон донес один из членов экипажа, ставший свидетелем сцены передачи "багета с беконом". Коллега обратился с жалобой к руководству фирмы, и оно назначило слушания по делу о "краже бутерброда". Как позже узнала Глисон, в соответствии с внутренним регламентом, она была обязана попросить чек у члена экипажа, который решил поделиться с ней сендвичем.

Журналисты обращают внимание на то, что девушка находится на 18 неделе беременности. Сама пострадавшая планирует оспорить решение руководства фирмы в суде. "Я не воровка, но именно такое клеймо на меня повесили", — заявила 22-летняя англичанка изданию.

Представитель EasyJet прокомментировал ситуацию так: "Сотрудница съела багет с беконом, но она за него не заплатила. Вот в чем ее ошибка".

Член экипажа, угостивший Глисон бутербродом, также был уволен.