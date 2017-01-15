Telegraph посоветовала читателям провести следующий отпуск в России

В посвященном путешествиям разделе английской газеты The Telegraph в видеоролике ее корреспонденты Бен Росс, Ник Тренд и Хью Моррис рассказали читателям, почему следующий отпуск им стоит провести в России. Это уже пятый ролик из данной серии. Предыдущие выпуски были посвящены Новой Зеландии, Канаде, Замбии, а Валу Адриана (Великобритания), сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Telegraph

Журналисты считают, что одна из основных причин поехать именно в 2017 году — 100-летняя годовщина двух русских революций. «У нас с Россией невероятно мощное культурное наследие, — считает Тренд. — Это потрясающее место, которое стоит исследовать, чтобы восстановить эти связи».

По мнению Морриса, в России все дышит новейшей историей, это одно из немногих мест, где можно воочию убедиться в невероятных переменах, которые происходили со страной совсем недавно: и в 21, и в 20 веках. Росс отмечают особую роль в русской истории Санкт-Петербурга, в котором очень многое напоминает о революции. При этом он рассказывает, что сам больше любит Москву, в которой особенно чувствуется размах и мощь России. Моррис рекомендует обязательно сходить в Парк Горького, который, считает он, одинаково хорош и летом, и зимой.

В целом ролик содержит советы о том, что посмотреть и чем заняться и как посетить страну, минимизировав сложности с получением виз.