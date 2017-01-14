Ученые предупредили о сокращении населения России в ближайшие 20 лет

Россию через 19 лет ждет сокращение численности населения на 83 тысячи человек. Об этом заявили научные эксперты на Гайдаровском форуме в Москве, сообщила газета «Известия».

В составленном учеными Российском демографическом листе сказано, что если 1 января 2016 года в стране проживало 146,545 миллионов граждан, то в 2035 году их будет только 146,462 миллионов.

По словам директора Института демографии НИУ ВШЭ Анатолия Вишневского, естественная убыль населения в России будет расти из-за сложившейся демографической пирамиды.

«Сейчас в возраст родителей вступают дети, рожденные в 1990-е годы, когда была низкая рождаемость. Поэтому матерей мало. Одновременно растет количество пожилых людей, которые рано или поздно уходят из жизни», — пояснил Вишневский.

Он считает, что ситуацию в стране может исправить прирост населения за счет мигрантов. Правда, если количество прибывающих иностранцев сохранится на существующем уровне около 300 тысяч в год, то перекрыть естественную убыль не удастся. В этом случае оправдается прогноз сокращения населения России.