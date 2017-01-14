Салат Оливье, голубые огоньки, Алла Пугачева: традиции россиян пошатнулись

Наступление Нового 2017 года показало, что в традиционном для россиян праздновании этого праздника произошли некоторые изменения. Особенно ярко это проиллюстрировано громким скандалом, который разгорелся вокруг новогодних шоу, показанных по телевидению.

Житель Ростова Вадим Манукян провел первые дни наступившего года за борьбой с "телебезобразием": мужчину так возмутили показанные по ТВ программы, что он создал в Сети петиции с названием: "Остановите новогоднее телебезобразие" и " Константин Эрнст ! Проведите опрос телезрителей с целью улучшить новогоднее шоу в 2018 году". В петициях Манукян требует, в частности, убрать из "голубых огоньков" Аллу Пугачеву и ее "свиту", то есть, артистов и певцов, которые всегда выступают практически на всех мероприятиях, в которых задействована Примадонна.

Отметим, что инициативу ростовчанина поддержали более 50 тысяч россиян. А вот те, против кого петиции направлены, стали "кидаться тапочками" в недовольную публику. Начало ответной акции положила сама Алла Борисовна.

Примадонну поддержал и Филипп Киркоров . Правда, в свойственной ему манере: певец назвал автора петиции "мразотой".

"Какая-то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат дерьма!" - возмущается Киркоров.