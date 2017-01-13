Умер автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти

В США в возрасте 89 лет скончался американский писатель и сценарист Уильям Питер Блэтти. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт в Twitter режиссера Уильяма Фридкин а.

Уильям Питер Блэтти получил широкую известность благодаря роману «Изгоняющий дьявола», который был переведен на десятки языков. Фильм, который снял по книге Фридкин, получил премию «Оскар» за сценарий. В книге речь идет о девочке, которая начинает неадекватно себя вести. Врачи подозревают психическое заболевание, но не в силах поставить точный диагноз. Однако священник полагает, что ребенок одержим дьяволом.