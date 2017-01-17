Синоптики назвали регионы с аномальными морозами на Крещение

Приятную неделю пообещали россиянам синоптики. В центральной России будет стоять теплая, в меру снежная погода, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина

Сегодня днем в Москве 4 - 6 градусов мороза, по области до -9. Такая же погода в среду. В четверг ожидается ветреная погода. В ночь на Крещение в столице будет 10-11 градусов мороза ночью и -3 - -5 днем. Местами небольшой снег, днем возможна метель. Ближе к субботе установится облачная погода, столбик термометра будет стремиться к нулю.

В северных регионах погода ветреная и снежная. В Мурманской области метель, температура 0 - -5 градусов. В Архангельской области 2-7 градусов мороза. К Крещению температура повысится до 0 - -5 градусов. В Ненецком автономном круге около 10 градусов ниже нуля, но местами теплее - от 0 до -5 градусов. В Вологодской области 7-12 градусов мороза, к пятнице потеплеет до 0 - -5 градусов. В Коми 7-12 градусов мороза, потом на северо-западе температура повысится до 1-6 градусов мороза.

В северо-западных областях (Ленинградской, Псковской, Новгородской) небольшой умеренный снег, 3 - 8 градусов мороза. В середине недели пойдет мокрый снег и потеплеет до оттепели. На Крещение мокрый снег с порывами ветра до 15 метров в секунду ожидается в Карелии. К концу рабочей недели температура в республике повысится до плюсовой.

В Калининградской области погода на этой неделе без осадков, в ближайшие дни 2 - 7 градусов мороза. В Поволжье умеренный снег и ветрено, температура держится в диапазоне от 6 до 12 градусов мороза в дневные часы.

В Крыму не южная погода - снег и мокрый снег. Ветер 20 метров в секунду, днем от - 1 до +4 градусов. К четвергу ветер усилится до 25 метров в секунду, станет чуть холоднее - от - 3 до +2 градусов. На Крещение в регионе небольшой снег, ночью подморозит -1 - -6 градусов, на южном берегу Крыма 0 - +5 градусов. На Северном Кавказе погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом.

На Урале преимущественно без осадков, 10-15 градусов мороза. На южном Урале до -18.

На юге западной Сибири 13-18 градусов мороза, ночью около -20 градусов, местами до -25 при прояснениях. На севере западной Сибири небольшой снег. На Ямале и в Ханты-Мансийском округе ветрено, в четверг 10-15 градусов мороза, в пятницу до -20.

В Восточной Сибири небольшой снег. В центральных и Южных районах Красноярского края 10-15 градусов мороза, в Тыве прохладнее на пять градусов. На севере Красноярского края небольшой снег, температура преимущественно около -20 градусов в дневные часы.

В Иркутской области погода с небольшим умеренным снегом, температура 15-20 градусов со знаком минус, на севере до -30 градусов. В Забайкальском крае 21 - 26 градусов ниже нуля. В Бурятии 16-21 градус мороза, в Крещение похолодает до -19 - -24 градусов, местами до -24.

Погода без активных циклонов на Дальнем Востоке с ветром на островах и побережье. На Сахалине от 10 до 15 градусов мороза, на юге 3 - 8 со знаком минус. На Курильских островах -1 - -6 градусов. В Приморском крае небольшой снег, 9 - 14 градусов ниже нуля. Без осадков в Хабаровском крае и Амурской области. В Хабаровском крае 15 - 20 градусов мороза, в Амурской области 13 - 18 градусов ниже нуля. На арктическом побережье Якутии погода с метелью. Регион удерживает лидерство как самый холодный. Днем здесь 33 - 38 градусов мороза. На северо-востоке температура понизится до -52 градусов.