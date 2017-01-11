Роскачество проверит безопасность молочного шоколада

Роскачество начинает всероссийское исследование молочного шоколада.

И россиянам станет известно - действительно ли он делается из качественного масла какао и молока или за словами "молочный шоколад" чаще стоит фальшивка, чем натуральный продукт?

В разных регионах в течение недели будут закуплены образцы этой сладости 35 торговых марок как российских, так и транснациональных. Тестированию подвергнутся шоколадки, произведенные не только в нашей стране, но в Бельгии, Германии, Швейцарии, Беларуси.

Исследуют их по 36 показателям качества и безопасности. Например, проверят на наличие эквивалентов масла какао, массовую долю молочного жира, а также содержание сахара.

Важный вектор исследования - выявление фальсифицированной продукции. Это когда под этикеткой "молочный шоколад" скрывается кондитерская сладкая плитка, в состав которой вместо натурального какао-масла входит пальмоядровое, кокосовое масло или соевые продукты.

Определены и критерии для шоколада, достойного российского Знака качества. Получить его сможет продукт, изготовленный из натурального сырья, не содержащий генно-модифицированные ингредиенты и искусственные добавки. То есть при производстве шоколада со Знаком качества не допускается применение растительных жиров, заменителей масла какао, красителей, усилителей вкуса и консервантов. Стандарт качества для потенциальных претендентов на государственный Знак качества разработан при участии экспертного сообщества ведущих НИИ, ассоциаций отрасли и крупнейших производителей.

Определение понятия молочного шоколада четко прописано в ГОСТе, пояснила "РГ" заведующая клинико-диагностической группой КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева. Это кондитерское изделие на основе какао-продуктов (более ценным является тертое какао, а не порошок), молока или продуктов его переработки, сахара. Все дополнительные ингредиенты также должны быть обязательно указаны на этикетке. А если про них ничего не написано на упаковке - это фальсификат. Обычному человеку в день можно съедать не более 30 граммов молочного шоколада. Употребление его в больших количествах может вызвать как увеличение массы тела, так и обострение некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

"Если какао частично заменяют соей, а так иногда делают, чтобы снизить себестоимость продукта, то потребительские свойства шоколада ухудшаются, но вреда здоровью от его умеренного потребления не будет", - говорит Екатерина Бурляева. А вот если молочный жир заменяют трансжирами, то такой продукт пользы здоровью точно не принесет, а наоборот, увеличит риски развития ожирения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Всемирная организация здравоохранения рекомендует отказаться от использования промышленных трансжиров.

Шоколад, содержащий в своем составе вместо масла какао иные растительные жиры, дополнительно маркируется заметной и четкой надписью: "содержит до пяти процентов растительных жиров, указывается каких) в дополнение к маслу какао". Эта надпись должна быть размещена в том же поле зрения, что и состав продукта, с четким разделением от этого перечня, уточняет эксперт.

Результаты исследований молочного шоколада будут известны к 14 февраля, обещают в Роскачесте.

Проводить их будут аккредитованные испытательные лаборатории.