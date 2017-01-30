Роструд напомнил об увеличении выходных в феврале

Роструде напоминают, что в феврале россиян ждут дополнительные выходные и еще одни каникулы. Это стало благодаря тому, что ранее постановлением правительства выходной день 1 января был перенесен на пятницу 24 февраля, напомнил "РГ" замглавы Роструда Иван Шкловец . Таким образом, гулять будем в феврале четыре дня - с 23 по 26 включительно.

Также Иван Шкловец уточнил, что по трудовому законодательству, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения окладов работников, таким образом, февральские получки не должны отличаться, например, от апрельских.

Впрочем, если в зарплате есть другие составляющие, которые зависят от каких-то производственных успехов, например, объема выполненной работы, то эта часть зарплаты может сократиться из-за более короткого рабочего времени.

В марте каникул не будет. Международный женский день выпадает в этом году на среду, поэтому он просто разрывает рабочую неделю. Единственное утешение для любителей праздников - это то, что рабочий день 7 марта должен быть сокращен на один час как предпраздничный, добавил Иван Шкловец.