Сотрудники МЧС спасли детеныша нерпы на Камчатке

Специалисты регионального филиала ДВРЦ МЧС России в Камчатском крае спасли от верной смерти детеныша нерпы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в бухте Раковая в черте Петропавловска-Камчатского. О том, что там на льду находится беззащитный детеныш, спасателям рассказали местные жители. Они же отбили беззащитного ластоного от стаи бродячих собак. Люди не знали куда обращаться со спасенным малышом и приняли решение посоветоваться с сотрудниками МЧС.

В итоге специалисты прибыли на место на аварийно-спасательном автомобиле "Вепрь", забрали детеныша. После чего отвезли его в безопасное место, где и выпустили в море.

Такие случаи довольно часто бывают в Петропавловске-Камчатском. Ежегодно недалеко от него находят себе приют сотни морских млекопитающих. А все потому, что Авачинская бухта, на льдинах в которой и наблюдают тюленей и сивучей, защищена от штормов и не замерзает полностью.