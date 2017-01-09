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Сотрудники МЧС спасли детеныша нерпы на Камчатке
Специалисты регионального филиала ДВРЦ МЧС России в Камчатском крае спасли от верной смерти детеныша нерпы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в бухте Раковая в черте Петропавловска-Камчатского. О том, что там на льду находится беззащитный детеныш, спасателям рассказали местные жители. Они же отбили беззащитного ластоного от стаи бродячих собак. Люди не знали куда обращаться со спасенным малышом и приняли решение посоветоваться с сотрудниками МЧС.
В итоге специалисты прибыли на место на аварийно-спасательном автомобиле "Вепрь", забрали детеныша. После чего отвезли его в безопасное место, где и выпустили в море.
Такие случаи довольно часто бывают в Петропавловске-Камчатском. Ежегодно недалеко от него находят себе приют сотни морских млекопитающих. А все потому, что Авачинская бухта, на льдинах в которой и наблюдают тюленей и сивучей, защищена от штормов и не замерзает полностью.
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