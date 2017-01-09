Как уменьшить разрыв между бедными и богатыми

В год столетия Октябрьской революции 1917 года можно сто раз говорить о примирении между "белыми" и "красными". Но как быть с такой несправедливостью, как разрыв между богатыми и бедными? Как быть с тем, что одни получают в 63 раза больше, чем другие? Сегодня на этот вопрос пытаются ответить наши эксперты.

- Наша страна действительно является одной из стран с самым большим разрывом между бедными и богатыми. И это в какой-то мере естественно, потому что мы в постсоветское время пережили первоначальную фазу капитализма, которую часто называют "диким капитализмом" с минимумом законов, регулирующих экономическую жизнь, и с максимумом свободы и стихии для людей, готовых наживаться как можно больше и не ограниченных в этой свободе ни экономическими, ни нравственными правилами. Это и привело к теперешнему огромному разрыву между богатыми и бедными. Мы в этом исторически не одиноки. Это переживала и диккенсовская Англия, и Америка в период первоначального накопления капитала. Но это история сколь обычная, столь и нетерпимая. Поэтому одна из громадных и грандиозных гражданских задач, стоящих перед нашей страной, привести доходы бедных и богатых к должному балансу. Но тут встает вопрос вопросов: где он, этот баланс?

Потому что в поисках его важно не свалиться в две крайности. Первая крайность, в которую мы, собственно говоря, и свалились, это ужасающий разрыв между богатыми и бедными. А вторая крайность - политика так называемого справедливого перераспределения и высокого налогообложения богатых, практически убивающая частную инициативу и развитие бизнеса, особенно малого и среднего.

И баланс между ними очень трудно установить. Потому что он зависит не от победы той или иной идеологии, а от искусства экономического управления, но не вообще, а в данном месте и в данное время. Он должен устанавливаться с учетом всех конкретных обстоятельств, включая нравственные факторы.

Искусство управления как раз и состоит в том, чтобы в зависимости от обстоятельств менять установки, не гнуть одну линию до конца. Я, например, считаю, что введение плоской шкалы налогообложения в свое время было правильным и разумным делом, позволившим навести порядок в сборе налогов. Хочу обратить внимание, что введение этого налога инициировала партия "Яблоко" . Но ситуация меняется. И сегодня, я считаю, надо ставить вопрос о введении прогрессивного налога.

Как уменьшить разрыв между бедными и богатыми и не повредить бизнесу, который и так у нас часто оказывается в трудном положении, это очень большое искусство, и настало время для очень серьезной дискуссии на тему введения прогрессивного налога и других важных мер, помогающих сократить разрыв между богатыми и бедными. Очень осторожно и очень ответственно ситуацию все-таки надо менять.

- Проблема социального и экономического расслоения, как мне кажется, более остро стояла в 90-е годы прошлого века, хотя бы потому, что тогда все произошло очень резко: кто-то резко разбогател, а кто-то обнищал. Сейчас ситуация тоже непростая: пока у нас такой низкий прожиточный минимум и столько людей живет в бедности, говорить об экономическом росте не совсем правильно. Эта проблема стоит перед страной, и никакие политические и внешнеполитические успехи не смогут ее закрыть или решить. Это то, над чем стоит подумать людям, которые принимают в нашей стране решения.

Но я бы не стал говорить, что ситуация одинаково сложная по всей стране. В некоторых регионах у людей есть возможности хорошо учиться, найти хорошую работу и неплохо зарабатывать. Хотя, конечно, в основном это крупные города. В прошлом году я был на Курильских островах, там довольно много людей, которые приехали сюда из других регионов страны, потому что здесь относительно хорошо платят.

Так что для молодых людей, которые смогли преодолеть какую-то инертность, почувствовать свободу действий, мобильность, не проблема найти себе применение. Страна у нас большая. Гораздо сложнее в этом смысле людям старшего поколения.

Мне кажется, чем меньше будет внимания к жизни богатых людей, тем разумнее. Та же проблема мажоров на дорогих машинах была искусственно раздута в СМИ. Таких "золотых" деток не так уж много, а мы все оказались в заложниках информационного бума. Их поведение возмутительно, но достаточно просто поступить с этими людьми по закону, а не обсуждать все подробности. Это проблема не мажоров, а людей, которые решили, что это будет людям интересно. Общество должно повзрослеть и не зацикливаться на таких моментах.

Я согласен, что у нас еще до конца не сформировался средний класс. Но преувеличивать проблему социального расслоения тоже не стоит. И вообще у меня стойкое ощущение, что в 90-е годы мы уже прошли через все это и получили определенную прививку.

Одна из главных задач - привести доходы бедных и богатых к должному балансу

Приведет ли это расслоение к социальным потрясениям? Не уверен. Все крупные социальные революции в нашей истории начинались в крупных городах. А в больших городах проблема тотального экономического неблагополучия не стоит так уж остро. Какой-то бесперспективности жизни в большом городе не ощущается. Если человек хочет и у него есть голова и руки, он сможет заработать на семью. В маленьких городах ситуация напряженнее. Но провинция, как показывает опыт истории, редко бывает зачинщиком каких-то потрясений. Так что я не думаю, что 17-й год в России повторится. На собственном историческом опыте мы освоили, что революции не делают жизнь лучше. Это не значит, что революция не неизбежна, она может произойти при определенных условиях. Может наступить ситуация, когда всех все достало. В каком-то смысле похожее произошло на Украине. Другое дело, во что это все вылилось. Но в России такой ситуации наэлектризованности я не вижу.