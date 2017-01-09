Россияне положительно оценили уровень жизни

Большинство россиян — 72% — полагают, что их жизнь в 2016 году улучшилась. 56% называют «хорошей» ситуацию, которая сложилась в стране. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам анализа ситуации в декабре прошлого года.

Согласно данным опроса, выросло число россиян, положительно оценивающих нынешний уровень жизни. Таких 72%. Недовольны — всего 26% соотечественников. 41% не устраивает ситуация в стране. Этот показатель ниже, чем в 2015 году, тогда «недовольных» граждан было больше — 51%.

Увеличилось число тех, кто полагает, что трудные времена прошли, — таких сейчас 25% (19% в 2015 году). И, напротив, уменьшилось число граждан, думающих, что трудности впереди, — 42% (52% в 2015 году). 24% россиян уверены, что самые тяжелые времена Россия переживает сейчас.

Экономическая ситуация по-прежнему волнует людей, но это беспокойство стало «менее эмоциональным», говорит руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов

— Осень и начало зимы показали, что политическая стабильность, укрепившаяся в результате парламентских выборов, положительно повлияла на социальные ожидания. К концу года политический фактор перевесил негативное влияние материального фактора, который довлел над нами в течение всего года. Но это еще не повод для уверенности в том, что начавшийся 2017 год выведет экономику страны на «восходящую кривую». Уровень тревог всё еще высок: почти половина населения не исключает, что самые тяжелые времена еще впереди, — отмечает Львов.

Данные опроса показывают, что пик кризиса пройден, граждане фиксируют политическую стабильность и устойчивое развитие системы, полагает политолог Константин Калачев

— Выборы в Государственную думу седьмого созыва прошли относительно беспроблемно, серьезных претензий к ним не было. Выросло и доверие людей к нижней палате. Россияне оценили и слова президента, который заявил, что нынешний 2017 год будет лучше предыдущего. Боязнь политического кризиса прошла, — отмечает Калачев.

Директор Агентства региональных исследований Ростислав Туровский также говорит о пройденном пике социального пессимизма. В обществе, по словам политолога, выросли позитивные ожидания относительно полноценного выхода из кризиса.

— Во многом это связано с высоким уровнем доверия к президенту, но также опросы показывают высокое доверие к правительству и выросшее доверие к парламенту, — говорит Туровский. — Большое влияние на общественные настроения продолжает оказывать внешняя политика России — здесь общество стало испытывать меньше страхов по поводу конфликтов с другими странами и тем самым обрело больше уверенности в правильности курса, направленного на защиту национальных интересов, в том числе и в горячих точках.