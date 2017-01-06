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ВИДЕО: Екатерина Варнава удивила сменой стиля
Внешность Екатерины Варнавы со времён появления на телеэкранах проекта «Comedy Woman» претерпела серьезные изменения. Некоторое время назад артистка сильно похудела и стала практически неузнаваемой, а не так давно она и вовсе решила отделаться от «прилипшего» к ней образа «роковой красотки» внезапной сменой стиля. Теперь Варнава вне сцены отдает предпочтение одежде исключительно спортивного стиля. Свой новый образ Екатерина дополнила очками в оправе круглой формы, с которыми с недавних пор практически не расстается.
На днях звезда в новом образе отправилась со своим женихом — танцором и хореографом Константином Мякиньковым в Лос-Анджелес. По прибытии влюбленная пара первым делом отправилась осматривать местные достопримечательности. Начали свою экскурсию по Голливуду Екатерина и Константин с посещения парка Universal Studios. Там они прокатились на одном из аттракционов, поездку на котором будущий муж Варнавы снял на видео.
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