Патриарх Кирилл в канун Рождества призвал верующих выйти из виртуальной реальности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении к телезрителям в связи с праздником Рождества призвал верующих стать терпимее и снисходительнее друг к другу, выйти из пространства виртуальной реальности в настоящий мир для того, чтобы помочь всем нуждающимся.

"Будем снисходительны к слабостям и немощам друг друга, будем терпимее и добрее к ближним, подарим друг другу больше радости и любви. Выйдем из пространства реальности виртуальной в живой, настоящий мир, открывая богатство нашего сердца людям, действительно нуждающимся во внимании и заботе", - сказал патриарх.

Предстоятель также напомнил, что Рождество традиционно является праздником, который собирает всю семью. "Подобно тому, как в Церкви через соединение с Богом в Таинствах преодолевается человеческое одиночество и ограниченность, а душа согревается и напитывается благодатью Святого Духа, так и в семье среди своих родных и близких человек обретает мир и покой, силы и вдохновение трудиться. Семья, в которой царят мир и любовь, это своего рода точка входа в Царство Божие, это домашняя Церковь, как ее называет Священное Писание", - добавил патриарх.

Он также напомнил, что Рождество является "одним из самых главных в календаре всех христианских Церквей". "Прославляя событие Рождества Христова, Церковь видит в нем поворотный момент человеческой истории, возникновение возможности реально переломить трагический ход жизни, обратиться от тьмы - к свету, от распада - к созиданию, от греха - к праведности, от смерти - к жизни", - пояснил предстоятель.

"Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего, и желаю любви и мира, крепкого здоровья и душевной радости. Помощь и благословение Божие да сопутствуют вам во всех добрых делах. С праздником Рождества Христова!" - заключил патриарх Кирилл.