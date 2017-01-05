Мединский: туристы в Сочи жалуются на отсутствие единого ски-пасса, транспорт и цены

"Загруженность, как вы сказали, в пик зимнего сезона здесь, наверху, 97%, летом - около 50%. Мы проанализировали разные источники информации, вплоть до соцсетей, основные жалобы отдыхающих следующие: первое, действительно в пиковые дни зимой транспорт не справляется с потоком желающих попасть на курорт из нижних, более дешевых гостиниц, сюда, наверх", - сказал Мединский.

Кроме того, по его словам, отсутствие единого ски-пасса (электронного пропуска для прохода на подъемники) создает массу неудобств туристам. "Они вынуждены использовать несколько видов транспорта чтобы добраться, перебраться с одной трассы на другую, в то время как в Европе уже единый ски-пасс применяется не только между горнолыжными комплексами, но и между странами", - сказал министр.

Еще одна жалоба, отметил он, связана с недостатком аренды оборудования, хотя эта проблема, по его словам, решается. "И, если внизу сейчас с питанием все прекрасно, то на горе, наши клиенты уже становятся привередливыми, наши туристы говорят, что наверху, на горе, еще не так, как хотелось бы. Но, в последнее время, уровень сервиса постоянно растет", - добавил Мединский.

При этом он заметил: "Все чаще звучат предложения о том, что мы создали действительно замечательный, европейского уровня курорт, с ценами несколько выше среднего, хорошо бы теперь создать в России такого же уровня высококлассный курорт с ценами чуть ниже среднего".