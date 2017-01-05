Калиниградцы предлагают ночлег пассажирам, застрявшим в "Храброво" после инцидента с самолетом

Жители Калининграда и области в соцсетях активно предлагают ночлег и ужин пассажирам, которые вынуждены ночевать в аэропорту "Храброво" после инцидента с самолетом, севшим "на брюхо" и выкатившегося с ВПП. При этом калининградцы выразили готовность приехать за пассажирами задержанных рейсов в воздушную гавань, передает "Интерфакс".

Напоним, инцидент произошел вечером 3 января, когда во время посадки самолет Airbus выкатился на 5 метров за пределы ВПП, после чего у него подломилась стойка шасси. На борту лайнера, летевшего из Москвы, находились 167 человек и 5 членов экипажа. Все они покинули судно по надувным аварийным трапам. В результате нахождения поврежденного самолета на взлетно-посадочной полосе, в "Храброво" в течение 4 января было задержано или отменено в общей сложности более 15 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск и обратно. В настоящее время взлетно-посадочная полоса "храброво" освобождена от поврежденного самолета, аэропорт готовится возобновить работы утром в районе 5:00-6:00 местного времени.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей".