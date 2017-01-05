В Калининграде продлили закрытие аэропорта

Закрытие калининградского аэропорта "Храброво" продлили еще на два часа ориентировочно до 12.00 (13.00 мск) по техническим причинам после инцидента с аварийной посадкой самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

В ночь на среду при выполнении рейса Москва-Калининград, самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, на борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажиров. За медицинской помощью обратилось три человека, воздушное судно получило повреждение шасси. Начата доследственная проверка по факту происшествия.

"Аэропорт временно закрыт по техническим причинам. Предполагалось, что к 10.00 все работы на взлетно-посадочной полосе будут завершены, но аварийные и восстановительные работы продолжаются. Несколько рейсов отменены, какие-то совмещены", — сказала представитель аэропорта.

В "Храброво" действует особый регламент работы. Аэропорт работает ежедневно с 6.00 до 23.00 и закрыт для полетов в ночное время из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Согласно расписанию, первый самолет в среду должен был вылететь из Калининграда в 6.30 (7.30 мск). С учетом закрытия, отменены два рейса из Москвы, и два рейса в столицу. Задерживаются два рейса в Санкт-Петербург и один в Москву. Перенесены также четыре рейса из Санкт-Петербурга и три из Москвы.