Синоптики сообщили о потеплении до десяти градусов

Во многих областях на смену сильному снегу придет похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Но пока на большей части страны морозы ослабели, хотя в некоторых регионах ночью температура все же будет опускаться до 45 градусов.

Погода в центре России изменила свой характер, начался снег. В ближайшие дни будет облачно, с осадками и порывистым ветром. Температура постепенно будет повышаться.

В Москве в сегодня днем 3 - 5 градусов мороза, по области до -8. В субботу потеплеет до 1 - 3 градусов со знаком минус. В воскресенье днем в Москве температура может подняться до +1 градуса.

Снег шел в столице минувшей ночью и продолжится днем. Окончание снегопадов стоит ждать только в начале следующей недели. Причем, если в субботу осадки будут идти с перерывами, то в воскресенье снежным будет весь день. "Некоторые синоптики прогнозируют сильный снег на воскресенье, но мы пока не прогнозируем сильных осадков", - заявили в Гидрометцентре.

За эти несколько дней в столице выпадет до трети месячной нормы осадков. Но уменьшению высоты снежного покрова будет способствовать оттепель и выпадение мокрого снега.

В начале следующей недели в Москву придет умеренное похолодание. Так, в понедельник будет до -6 градусов, а во вторник до -7.

Сильные снегопады пройдут не только в столице. Сегодня их стоит ждать во Владимирской, Липецкой, Воронежской областях. В Брянской области сильный снег будет идти все выходные. А в воскресенье в белом плену окажутся Орловская, Белгородская, Курская области.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях умеренный снег, температура +1 градус. В Карелии слабый мороз: -1 - -6 градусов с порывами ветра. Теплая погода на севере европейской части страны. В Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, Ненецком автономном округе и Коми.

Температурный фон в среднем от -1 до -8 градусов, небольшой умеренный снег, слабая метель. В Калининградской области температура около нуля. Морозы отступают с Поволжья. В ближайшие две ночи на севере Поволжья до -15 градусов мороза. Это на 5 градусов меньше, чем в начале недели. Днем -2 - -9 градусов мороза, кратковременный снег с порывами ветра. Не так быстро уходят морозы со среднего Поволжья. В Заволжских районах ночью -14 - -19 градусов, днем 5 - 10 градусов мороза.

В Крыму 1 - 6 градусов тепла. В субботу в республике ветрено. В воскресенье днем в Крыму дождь с мокрым снегом, но тепло, 5 - 10 градусов. Такая же погода на черноморском побережье. В районе Сочи в пятницу сильные осадки.

Ослабевают морозы на Урале, здесь небольшой снег, 5 - 10 градусов мороза, ночью 20 - 25 градусов ниже нуля.

В Западной Сибири стоят умеренные морозы. На юге Тюменской области 8 - 13 градусов ниже нуля. В Омской области 13 января 17 - 22 градусов со знаком минус, в субботу намного теплее, от -10 - -15 градусов.

В республике Алтай 7-13 градусов мороза, небольшой снег с порывами до 17 метров в секунду. Погода в регионе улучшается, в конце прошлой недели ветер достигал 22 метров в секунду, с усилением на перевалах до 28 метров.

Умеренные морозы в Красноярском крае. На юге около -15 градусов. Низкие температуры в регионе сохраняются на севере края, местами до -40 - -45 градусов по ночам.

На Дальнем Востоке, над Сахалином расположился циклон, который оказывает влияние на большую часть региона. Он принес снег в Хабаровский край и на Камчатку. Постепенно его сила слабеет. Сильные снегопады остаются на севере Хабаровского края, на побережье Магаданской области все еще ветер 17 - 23 метра в секунду с метелью, на Камчатке порывы ослабнут до 14 метров в секунду. Температура в Магаданской области 5 - 10 градусов мороза, в Хабаровском крае на 10 градусов холоднее. Ветрено на Чукотке, до 20-25 метров в секунду с метелью. Днем здесь 22 - 27 градуса мороза, в континентальных районах до -42.