Нострадамус предсказал на 2017 год окончание войны, природные катаклизмы и подъем России

С наступлением одного из главных праздников зимы многие начали обсуждать предсказания легендарного французского астролога Нострадамуса по поводу того, что ждет человечество в 2017 году.

Согласно данным их открытых источников, Нострадамус предсказал, что на свет появится некий уродливый младенец, рождение которого будет ознаменовать наступление темных времен. Тьма придет с Востока – люди в тюрбанах развяжут Третью мировую войну, которая коснется многих крупных государств – в том числе, Россию. Однако, по мнению Нострадамуса, в 2017 году война закончится.

Помимо пролитых рек крови, у битвы будут и другие последствия – в частности, испытание нового вида химического оружия приведет к тяжелым кожным заболеваниям. Люди будут переселяться на север. Тогда, согласно предсказанию, "колыбелью цивилизации" станет Россия – выжившее европейское население расселится в Сибири.

Будет страдать человечество и от природных катаклизмов: в начале года пройдут сильные дожди, которые затопят европейские страны. Чехия, Венгрия и Великобритания потеряют часть своих территорий – они скроются под водой.

Как полагал Нострадамус, в 2017 году решением глобальным проблем и урегулированием конфликта займется именно Россия. Однако будет угроза возникновения войны с США.

Также знаменитый ученый связывает 2017 год с подъемом мировой экономики – по его пророчеству, это будет связано с усовершенствованием методов аккумулирования солнечной энергии.

Мишель де Нострдам (Нострадамус) -французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, больше всего прославившийся своими пророчествами, жил в XVI веке.