Выше, строже, дороже!

Почти половина россиян, по данным опроса ВЦИОМ, ждет от наступившего 2017 года перемен к лучшему. С нового года жизнь в стране действительно станет во многом иной благодаря многочисленным новшествам, вступающим в силу 1 января. «Лента.ру» посмотрела, как изменится жизнь россиян после боя курантов.

В течение всего 2016 года шла активная дискуссия о границах допустимого в работе коллекторов. Она началась в январе с громкого случая: ради взыскания долга в окно дома неплательщиков сотрудник микрофинансового агентства бросил бутылку с зажигательной смесью. Ожоги получили двухлетний ребенок и его 56-летний дедушка. После этого был разработан и принят закон, ограничивающий действия коллекторов.

Часть положений документа начали действовать еще в 2016 году. В 2017 году вступит в силу следующая порция поправок — в частности, взысканием долгов теперь смогут заниматься только коллекторы, зарегистрированные в реестре Федеральной службы судебных приставов. Список организаций будет размещен в интернете. Предположительно из-за того, что агентствам придется встать на учет в ФСПП, как минимум в течение января рынок взысканий будет блокирован.

В 2017 году на четыре процента увеличат минимальный размер оплаты труда. С 1 июля 2017 года МРОТ будет составлять 7800 рублей в месяц вместо нынешних 7500 рублей в месяц.

МРОТ необходим для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, а также налогов, штрафов и иных платежей. Работодатели не имеют права платить сотрудникам месячную зарплату ниже МРОТ. Минимальный размер оплаты труда оценивается в 53,6 процента от прогнозируемой величины прожиточного минимума трудоспособных граждан.

В России появится новый вид уголовного наказания — принудительные работы. На них будут отправлять совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также тех, кто впервые совершил тяжкое преступление. Наказание станет альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет.

Заключенные будут жить в общежитиях при исправительных центрах. Самостоятельно выбирать работу или покидать центр они не смогут. Также им полностью запретят употреблять алкоголь и играть в азартные игры. Если к ним не будет претензий со стороны администрации, они смогут претендовать на оплачиваемый отпуск.

Первые четыре центра на 900 осужденных планируется открыть 1 января в Тамбовской и Тюменской областях, также в Ставропольском и Приморском краях. Позднее они появятся во всех регионах.

С Нового года начнет действовать закон о повышении пенсионного возраста государственных и муниципальных служащих на шесть месяцев в год. Если сейчас мужчины выходят на пенсию в 60, а женщины — в 55 лет, то через некоторое время мужчины-чиновники должны будут уходить в 65, а женщины — в 63 года. Благодаря этому предполагается сократить расходы Пенсионного фонда

Кроме того, с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, дающего право на пенсию по выслуге лет. Он также будет увеличиваться ежегодно на полгода. Кроме того, с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

У депутатов Госдумы есть подвод для радости: число положенных им помощников после 1 января вырастет до семи. Предполагается, что двое из них будут помогать народному избраннику с работой непосредственно в парламенте, еще пять — в регионе. Это объясняется тем, что Госдума седьмого созыва была сформирована по смешанной системе, из-за чего нагрузка на депутатов увеличилась. На оплату работы помощников депутатам теперь будет выделяться не 165 тысяч рублей в месяц, как раньше, а 230 тысяч.

Детей младше семи лет отныне запрещено оставлять одних в автомобиле. Штраф за данное нарушение составит 500 рублей. Кроме того, по новому закону детей от 7 до 11 лет можно перевозить на заднем сидении без специального кресла — достаточно зафиксировать их ремнями безопасности. Однако при перевозке их на переднем сидении креслом все же придется воспользоваться.

Кроме того, с 1 января для групповых перевозок детей можно будет использовать только автобусы не старше 10 лет, оснащенные спутниковым оборудованием ГЛОНАСС/GPS.

В 2017 году начнет действовать закон о детском отдыхе, который был принят после гибели 14 школьников в карельском лагере «Парк-отель Сямозеро». Закон вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха. Устанавливаются требования к туристическим маршрутам и квалификации сотрудников. Также документ предусматривает предоставление путевок на отдых детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Следить за соблюдением установленных требований будет уполномоченный правительством федеральный орган. Он же будет вести реестр компаний, допущенных к организации детского отдыха.

В коммунальных платежках россиян сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с 1 января выделят в отдельную графу. Тарифы будут устанавливать региональные операторы, которых выбираются на 10 лет. Сейчас эти расходы входят в пункт «содержание и ремонт жилого помещения». Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской пообещал, что плата за вывоз мусора не увеличится.

Неприятные перемены ждут в новом году москвичей: тарифы на проезд в метро и на общественном транспорте вырастут в среднем на 7,5 процента. Проездной на одну поездку подорожает с 50 до 55 рублей. Билет на 20 поездок вместо 650 рублей будет стоить 720 рублей, на 40 поездок не 1300, а 1440 рублей, а за 60 поездок придется заплатить 1700 рублей вместо 1570. Стоимость безлимитных «Единых» на сутки, трое суток, неделю, 30 дней, 90 и 365 дней останется без изменений. В то же время при оплате проезда банковской картой цена поездки снизится с 50 до 40 рублей.

Российские пенсионеры с 13 по 28 января получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Однократная выплата положена всем пожилым гражданам вместо ранее обещанной индексации пенсий. Бюджету это обойдется примерно в 220 миллиардов рублей.

Начиная с 2017 года граждане, которые будут оформлять госуслуги на специальном портале, смогут получить 30-процентную скидку при оплате пошлин. Изменение затронет, например, получение заграничного и общероссийского паспорта, свидетельства о браке и водительского удостоверения.

Цена обязательного страхового полиса ОСАГО с 1 января будет зависеть от числа нарушений. Самым злостным нарушителям придется платить в три раза больше, чем раньше. Кроме того, теперь все компании будут продавать полисы в электронном виде.