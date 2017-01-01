Новый год встретили в Москве и Центральной России

"С Новым годом!" к этому моменту сказали друг другу жители центральной России. Салют в честь праздника прошел на главной площади страны. Кроме того, световые шоу и фейерверки прошли еще на 30 площадках почти во всех районах Москвы.

Первыми празднику радовались жители Камчатки и Чукотки. Потом праздничные салюты отгремели в городах Дальнего Востока, Крайнего севера, Сибири, Урала и Поволжья. Отмечали Новый год по-разному. В Новосибирске, например, устроили погружение в дайвинг-центре, а в Красноярске — массовый лыжный старт.

В Москве всю новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт. Поезда метро ходят с интервалом от трех с половиной до 10 минут, а поезда Московского центрального кольца — с перерывами по 12 минут. Кстати, в вагонах транслировалось новогоднее обращение президента России Владимира Путина . Трамваи украшены праздничной подсветкой.

Кроме того, продлён график работы электричек, чтобы жители Подмосковья смогли вернуться домой после салюта в столице. Последние пригородные поезда, по плану, отправятся около 2 часов по московскому времени.