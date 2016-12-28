Открылась вакансия туриста с зарплатой в 150 тысяч рублей

Вакансия директора по отдыху с зарплатой в 150 тысяч рублей открыта сервисом OneTwoTrip. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру»

Как говорится в публикации, в обязанности сотрудника будут входить зарубежные поездки. Кроме того, директор по отдыху должен будет описывать свои впечатления от путешествий в социальных сетях. Он должен будет предлагать маршруты поездок и делиться советами с туристами. Ежемесячно на путешествия, помимо зарплаты, сотрудник будет получать 250 тысяч рублей. Среди требований к соискателю – коммуникабельность, свободное владение английским языком, активность в соцсетях и наличие загранпаспорта. Чтобы получить эту должность, претенденты должны будут опубликовать в интернете пост-презентацию с фотографией или видео до 28 февраля 2017 года.