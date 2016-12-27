В новогоднюю ночь придут 40-градусные морозы и оттепель

На европейской части России последний день этого года будет со снегом и даже мокрым снегом, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина

На севере Европейской территории погода будет стоять ветреная, сырая и пасмурная. Температура в новогоднюю ночь очень теплая - от 4 мороза до 1 градуса тепла. В первый день года столбик термометра поднимется до 2 тепла. На Мурманском побережье метели, у берегов Ненецкого круга и Коми ветрено.

В центральных районах Европейской России в новогоднюю ночь температура до - 6 градусов, утром 1 января около 0 градусов. В столице с 31 декабря на 1 января столбик термометра едва уйдет в минус.

В южных регионах в новогоднюю ночь небольшой мороз, днем до +4 градусов. Местами на Черноморском побережье температура поднимется до 6-7 градусов тепла.

В Нижнем Поволжье, на Нижнем Дону, а также на равнинных территориях Северного Кавказа преимущественно без осадков. В новогоднюю ночь подморозит до -8 градусов, днем потеплеет до 0 градусов.

На Урале, юге и севере Западной Сибири температура выше нормы. Морозно в центре и на юге Красноярского края, у Байкала и на Дальнем Востоке. Здесь настоящая зима.

Ночью при прояснениях сильный мороз в Забайкалье, на севере Иркутской области, местами в центральных районах Красноярского края в Тыве. Сильный мороз это ближе к -40 градусам, поясняют синоптики.

На севере Курильских островов и восточном побережье Камчатского края ветреная погода со снегом. На других побережьях Дальнего Востока тоже будет не менее ветрено: у берегов Магаданской области, Якутии, севера Хабаровского края, Сахалина и юга Курильских островов.

В последние рабочие дни на Европейской части страны погода будет стоять теплее обычной. Температура будет держаться около 0 градусов ночью и днем. В большинстве регионов пройдет снег, мокрый снег, а в столице можно ждать даже дождя. Температура в столице сегодня -2 градуса ночью и +2 днем. В среду немного похолодает до -4 градусов ночью и до -2 днем.

На севере, в Мурманской области, сегодня небольшой мороз -3 - -8 градусов, а в среду потеплеет до +1 градуса. В Архангельской области 2-7 градусов мороза, в среду потеплеет до +1 градуса. С небольшим морозом в 1-6 градусов погода в Вологодской области, республике Коми, при снеге возможны метели.

В Калининградской и Новгородской областях в среду до +2 градусов. В Карелии сегодня еще 2-7 градуса мороза, а в среду уже +1 градус.

Испортится погода на юге, там пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. А в районе Сочи возможна гроза и изморозевые явления. По всему региону сильный ветер. На Черноморском побережье в среду до 17 метров в секунду. В районе Анапы и Туапсе до 19 метров в секунду. В районе Новороссийска 23 метра в секунду. Температура воздуха +1 - +6 тепла в дневные часы. По югу Краснодарского края до +8 градусов.

На Урале погода со снегом, слабыми метелями, днем 6-11 мороза. На севере Западной Сибири морозно, но уже не так сильно. На Ямале сегодня всего -12 градусов, но в среду снова похолодает до 19-24 градусов мороза. В Ханты-Мансийском округе 10-14 градусов мороза, в среду похолодает до 13-18 мороза.

Ослабли морозы на севере Западной Сибири. На Таймыре этой ночью еще был местами -51 градус, но днем температура повысится до - 10 - -15 градусов. Хотя погода все равно суровая, со снегом и метелью. Морозная погода уходит из Эвенкии и Туруханского района. Днем здесь также 10-15 градусов мороза.

На Дальнем Востоке без осадков в Амурской области, Приморском крае и на юге Хабаровского края. Температура в Амурской области 16-21 градусов мороза, в Приморском крае 5-10 мороза, на юге Хабаровского края 14-19 мороза.