В благотворительности участвуют более половины россиян

Всероссийский опрос населения, проведенный в рамках мониторинга гражданского общества НИУ ВШЭ , показал, что большинство жителей страны делают денежные пожертвования. При этом женщины жертвуют чаще, а мужчины — большие суммы. За последние шесть лет изменилось соотношение форм пожертвования. Всё больше людей предпочитают переводить деньги с помощью SMS-сообщений и банковских карт, а не передавать средства лично в руки.

По данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, за последний год деньги давали незнакомым нуждающимся людям 57% россиян, в том числе 13% — много раз, 39% — несколько раз, 5% — один раз. Не приходилось делать никаких денежных пожертвований 41% россиян. Еще 2% респондентов затруднились с ответом.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова рассказала, что по сравнению с показателями других развитых стран российская статистика выглядит скромно. Например, в США денежные пожертвования делают 95,4% совершеннолетних американцев, однако это не значит, что они щедрее и гуманнее.

— Если на деньги производятся коллективные блага, то это — денежное пожертвование. Но у нас ведь многие и не понимают, что являются благотворителями. Например, то, что у нас называется «поборами» на нужды класса в школе, это у американцев пожертвования, — пояснила Ирина Мерсиянова.

Она отмечает, что из года в год доля людей, жертвующих деньги, существенно не меняется. Помогают те, кто склонен помогать. Несмотря на акции в СМИ и активную работу фондов, людей, активно участвующих в благотворительности, не становится ощутимо больше. Но и не уменьшается, несмотря на кризис. Люди, склонные к благотворительности, даже находясь в сложном финансовом положении, всё равно проявляют активность.

Однако в связи с развитием удобной инфраструктуры для денежных пожертвований со временем меняется соотношение форм передачи средств. Например, в 2016 году по сравнению с 2010 годом сократилось количество людей, подающих милостыню (с 38 до 33%), тех, кто отдает деньги нуждающимся лично в руки (с 16 до 11%), и через ящик для пожертвований (с 11 до 9%). А вот количество людей, жертвующих деньги с помощью мобильной связи, увеличилось с 1 до 12%.

Показатели сбора средств по месту работы остаются стабильно низкими. И в 2016 году, и шесть лет назад только 5% россиян рассказали, что принимали участие в корпоративных благотворительных акциях.

— На то, как собираются пожертвования внутри коллективов компаний, большое влияние оказывает личность руководителя и политика организации. Уже есть примеры, когда компания софинансирует частные пожертвования сотрудников: если человек дает 100 рублей, то компания добавляет еще 100 рублей. Таким образом, формируется культура благотворительности, — рассказала Ирина Мерсиянова.

Исследование также показало, что чаще всего россияне жертвуют на здоровье и медицину (29%), религию и религиозные объединения (25%), помощь пострадавшим от стихийных бедствий (22%), помощь детским домам и домам престарелых (18%). А вот поддержать рублем защиту окружающей среды, искусство и образование были готовы только по 1% населения.

— Чаще всего жертвуют больным детям. Для взрослых собрать деньги гораздо сложнее, —отмечает Ирина Мерсиянова. Она добавляет, что большая часть пожертвований, включенных в пункт «религия», собирается на уровне приходской благотворительности, когда люди жертвуют деньги в храмах.

По мнению эксперта, на вовлеченность в благотворительность одновременно влияют многие факторы. Многое зависит от пола, возраста, образования и места жительства, а также общественного мнения и действующего законодательства.

Например, мужчины участвуют в благотворительности реже, чем женщины, но размер сумм, которые они передают, почти в два раза больше. Также исследователи выявили прямую связь между уровнем образования и чувством сопричастности. Доля тех, кто ни разу за год не совершал пожертвования, примерно на 20% больше среди людей с образованием ниже среднего, чем среди людей, окончивших вузы.

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