Санта-Клаус пролетел над Москвой и Петербургом

пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом. Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) сообщило, что Санта-Клауснад Москвой и Санкт-Петербургом.

Сообщается, что Санта-Клаус традиционно начал свой полет с России, где посетил Камчатку, Магадан, Челябинск, Пермь и Новосибирск.

К моменту написания новости, по данным NORAD, Санта-Клаус успел подарить около 2,2 млрд подарков.