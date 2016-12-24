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Санта-Клаус пролетел над Москвой и Петербургом
Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) сообщило, что Санта-Клаус пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом.
Сообщается, что Санта-Клаус традиционно начал свой полет с России, где посетил Камчатку, Магадан, Челябинск, Пермь и Новосибирск.
К моменту написания новости, по данным NORAD, Санта-Клаус успел подарить около 2,2 млрд подарков.
Ранее сообщалось, что военные и Google вновь покажут рождественское путешествие Санты.
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