Скончалась пережившая падение с 10-километровой высоты стюардесса

В Белграде в возрасте 66 лет скончалась знаменитая сербская стюардесса Весна Вулович, выжившая в авиакатастрофе после падения с высоты 10 км, передают Рамблер/новости со ссылкой на Associated Press

Тело женщины в ее квартире обнаружили ее друзья. Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти.

Весна Вулович работала стюардессой на Югославских авиалиниях. 26 января 1972 года самолет McDonnell Douglas DC-9-32 (рейс JAT 367) взорвался на высоте 10 160 м над заснеженными горными хребтами Чехословакии. 27 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Выжила только Вулович. На момент катастрофы стюардессе было 23 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса в 1985 году как обладательница мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта. После падения стюардессу спас лесник, который услышал ее крики в темном лесу. Она была доставлена в больницу и находилась в коме в течение 10 дней. У нее был перелом черепа, двух позвонков, костей таза, ребер и ног. Первоначально парализованная, Вулович в конце концов смогла восстановиться и даже вернуться в авиакомпанию на офисную работу.