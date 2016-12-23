Стандарты красоты в мире кардинально поменялись

В конце 2016 года стало понятно, что стандарты красоты вновь изменились. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно современным тенденциям все больше нестандартных моделей принимают участие в показах на модных шоу и появляются на страницах модных журналов. Так, в этом году около 29% обложек глянцевых журналов были сделаны с участием темнокожих моделей. Это стало своего рода рекордом.

Также согласно анализу показов на Недели высокой моды в Нью-Йорке, Милане, Париже и Лондоне чернокожих девушек оказалось 25,4%. Это один из самых высоких показателей за всю историю моды.

Возможно одной из причин тому стала волна возмущения, коснувшаяся церемонии кинонаград «Оскар». Актриса и продюсер Джада Пинкетт-Смит написала на своей страничке Facebook, что чернокожие редко удостаиваются этой награды. «Может, всем чернокожим стоит воздержаться от участия [в церемонии]? Люди обращаются с нами так, как мы им позволяем», - отметила Джада.

Однако несмотря на это, ряд модных изданий в 2016 году не стал публиковать на обложку темнокожих моделей. Так, не сделали этого Harper’s Bazaar, Love, Marie Claire UK, Porter, Vogue Germany, французская и нидерландские версии Vogue.

Также журналисты Fashion Spot, который и занимались проработкой рейтинга о новых стандартах красоты, отметили, что большой популярностью стали пользоваться модели-трансгендеры, представители форм plus-size, а также люди в возрасте. Причем обусловлено это отнюдь не прихотью модной индустрии, а предпочтениями самих потребителей.