До свидания, «90-60-90»!

Уходящий 2016 год ознаменовался изменениями стандартов индустрии красоты и моды: современные тенденции позволяют все большему числу не совсем типичных моделей принять участие в показах и рекламных кампаниях. Издание The Daily Beast привело статистику, подтверждающую торжество иного взгляда на идеалы красоты.

Судя по ежегодному анализу Fashion Spot, в 2016 году 29 процентов глянцевых обложек украсили темнокожие девушки. Это рекорд.

В октябре Fashion Spot проанализировал показы Недели высокой моды в Нью-Йорке, Милане, Париже и Лондоне: среди вышедших на подиумы моделей 25,4 процента — чернокожие. Это самый высокий показатель за всю историю моды.

В январе группа американских актеров объявила бойкот церемонии вручения кинопремии «Оскар», возмутившись тем, что в пяти основных номинациях заявлены только белые претенденты.

«На "Оскаре" цветные часто развлекают публику и раздают награды, но наши актерские достижения редко признаются. Может, всем чернокожим стоит воздержаться от участия [в церемонии]? Люди обращаются с нами так, как мы им позволяем», — написала в своем Facebook актриса и продюсер Джада Пинкетт-Смит, супруга американского актера и певца Уилла Смита

После волны возмущения Академия кинематографических искусств и наук США во главе с ее президентом Шерил Бун Айзекс стала прогрессивнее.

«Это трудный, но важный разговор, и пришло время больших перемен», — подчеркнула Айзекс. И пообещала предпринять все необходимые меры, чтобы «добиться столь необходимого многообразия в 2016 году и в последующем».

Подобных скандалов боятся и представители СМИ, от консервативных изданий до самых эпатажных. Совпадение или нет, но журнал Playboy в мае 2016 года победительницей конкурса «Девушка года» признал афроамериканку. Статуса главной «подружки Playboy» удостоилась 31-летняя американская модель Юджина Вашингтон.

Чернокожие девушки крайне редко добивались такого успеха. Как известно, любимый типаж основателя журнала Хью Хефнера — светлокожие блондинки.

Несмотря на явный прогресс, чернокожие звезды все равно попадают на обложки гораздо реже своих белых коллег. Лучший результат среди чернокожих у актрисы Люпиты Нионго — пять обложек в 2016 году. А скажем, у белой модели Джиджи Хадид — 14 обложек, у ее сестры Беллы — восемь.

«Мне кажется, светлокожие артистки воспринимаются рекламодателями как более проверенный вариант. В свою очередь, никто не знает, как будут покупать журнал с чернокожей красавицей на обложке», — говорит главный редактор Fashion Spot Дженнифер Дэвидсон. И уточняет, что чернокожие поп-звезды вроде Бейонсе и Зои Кравиц , конечно же, обеспечивают тираж, а вот с моделями все несколько сложнее.

Такие модные издания, как Harper’s Bazaar, Love, Marie Claire UK, Porter, Vogue Germany, французская и нидерландские версии Vogue не удостоили темнокожих моделей ни одной своей обложки в 2016 году.

Журналисты Fashion Spot отметили растущую популярность моделей-трансгендеров, представительниц пышного формата plus-size и манекенщиц в возрасте.

Это вовсе не прихоть журналов, а реакция на требование потребителей. В результате в 2016 году американская модель c 50-м размером одежды Эшли Грэм стала первой манекенщицей «с формами», которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

«Для меня загадка, почему несмотря на то, что весь мир отчаянно просит моду принять иные определения физической красоты, некоторые известные бренды диктуют обратные тенденции», — говорит редактор британской версии журнала Vogue Александра Шульман (Alexandra Shulman).

По ее мнению, миру моды стоит принять модели разнообразных типажей и регулярно приглашать их на съемки и в рекламные кампании. «Нам нужно больше возможностей для женщин plus-size, а не просто зал в углу торгового центра с одеждой больших размеров», — уточняет она.

С ней солидарны и женщины, желающие видеть на обложках журналов и показах тех, кто больше напоминает им самих себя. Ради этого в декабре 2016 года представительницы прекрасного пола, не из числа профессиональных моделей, воссоздали показ Victoria's Secret.

30 ноября на подиум в Париже вышли самые красивые манекенщицы современности. Участие в шоу Victoria's Secret для них — ярчайший момент карьеры. Но многие зрители остались недовольны однообразием моделей. Все спортивные и худые, таких редко встретишь в реальной жизни.

Поэтому группа женщин воссоздала показ по-своему, продемонстрировав разные типы телосложения и цвета кожи. Их главной целью было вдохновить тех, кто не отличается модельными параметрами и думает, что мода — это не для них.