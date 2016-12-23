Душанбе отменил рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на действия РФ

Минтранс Таджикистана отменил рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России — Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на начальника департамента гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфа Рахмонова.

Как стало известное, подобные действия последовали в ответ на приостановку полетов первой частной таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в ряд российских регионов.

Рахмонов подчеркнул, что решение о закрытии рейсов вступает в силу в 12.00 местного времени (10.00 мск) в пятницу.

Накануне Таджикистан отказался согласовывать полеты российской авиакомпании «Ямал» в страну из подмосковного аэропорта Жуковский.

Россия и Таджикистан не сумели добиться паритета перелетов. Душанбе отказался согласовать рейсы авиакомпании «Ямал» как нарушающие условия паритетного соглашения. На данный момент полеты в Таджикистан также выполняют «Уральские авиалинии».

Российская сторона не приняла эти доводы, напомнив, что Таджикистан принял условия перевозок 7 ноября 2016 года. В ответ на опасения о наращивании Россией объема перелетов из Москвы Минтранс РФ отметил, что Жуковский не относится к столичному авиаузлу.