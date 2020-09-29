Лула и Болсонаро поборются на выборах в Бразилии

Немногим меньше оказалось поклонников бывшего президента Бразилии и главного политического оппонента нынешнего главы государства - Луиса Инасио Лулы да Силвы. Приставку Лула к своему имени здесь приписали 76 кандидатов.

Бразильское законодательство позволяет кандидатам при подаче документов использовать прозвища и псевдонимы для их включения в избирательные бюллетени. Именно благодаря этой норме закона Луис Инасио да Силва смог включить в избирательные списки свое прозвище Лула (в переводе с португальского - кальмар), полученное им в период военной диктатуры.