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Лула и Болсонаро поборются на муниципальных выборах в Бразилии

Российская Газета
1 час назад
В середине ноября в Бразилии пройдут всеобщие муниципальные выборы, на которых бразильцы по всей стране должны будут избрать себе мэров и депутатов муниципальных советов. В некоторых городах можно будет выбрать своего Лулу или Болсонаро.
Лула и Болсонаро поборются на выборах в Бразилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Верховный избирательный суд Бразилии принял заявление на регистрацию от 82 человек с фамилией или прозвищем Болсонаро, из которых только двое имеют родственные связи с действующим президентом страны Жаиром Болсонаро: его сын Карлос и бывшая жена Рожерия, баллотирующиеся в депутаты муниципального совета Рио-де-Жанейро. Среди кандидатов даже оказался человек, записавший себя как Дональд Трамп Болсонаро.
Немногим меньше оказалось поклонников бывшего президента Бразилии и главного политического оппонента нынешнего главы государства - Луиса Инасио Лулы да Силвы. Приставку Лула к своему имени здесь приписали 76 кандидатов.
Бразильское законодательство позволяет кандидатам при подаче документов использовать прозвища и псевдонимы для их включения в избирательные бюллетени. Именно благодаря этой норме закона Луис Инасио да Силва смог включить в избирательные списки свое прозвище Лула (в переводе с португальского - кальмар), полученное им в период военной диктатуры.
Бразильцы нередко прибегают к практике добавления к своему имени фамилии известного политического деятеля. Это, конечно, не гарантирует кандидату победу, но внимание точно привлечет.
Латинская Америка,В мире,Дональд Трамп,Бразилия,
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