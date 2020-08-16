РФ выделила миллионы рублей для школьников Кубы и Никарагуа

В рамках Всемирной продовольственной программы ООН Россия направила 10 млн долларов на обеспечение школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский, передает ТАСС.
Выделенные средства пойдут на реализацию программ школьного питания на основе продукции национального производства и сельского хозяйства, уточнил пресс-атташе.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что в рамках социально-экономической стратегии в условиях пандемии в стране отменяется 10-процентный налог на американский доллар.