Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Умер заразившийся коронавируса мэр Каракаса 

Lenta.ru и ещё 5 14 августа 2020
Умер заразившийся коронавируса мэр Каракаса
Фото: Lenta.ru
Умер мэр венесуэльской столицы Каракас Дарио Вивас. Об этом в Twitter написал генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.
70-летний градоначальник скончался после того, как в середине июля заразился коронавирусом. «С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга и верного революционера Дарио Виваса, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины», — написал генпрокурор Венесуэлы.
В июле спикера национальной ассамблеи Венесуэлы Луиса Парру госпитализировали с острой пневмонией. Его остояние ухудшилось после того, как он неделю находился неделю дома с воспалением легких. Два экспресс-теста на коронавирус показали отрицательный результат.
По данным на 14 августа, в мире насчитывается более 20,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 750 тысяч скончались, еще 12,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР. В Венесуэле выявлено 29 тысяч случаев заражений, умерли 247 человек.
Последние новости
Белоруссия передала России 32 бойца ЧВК Белоруссия передала России 32 бойца ЧВК «Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в Лиге чемпионов «Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в Лиге чемпионов Умерла певица Валентина Легкоступова Умерла певица Валентина Легкоступова
Комментарии
Латинская Америка , Луис Парра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Бондарчук напилась и показала трусы перед свадьбой
Бондарчук напилась и показала трусы перед свадьбой
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение