Литовский президент заявил о готовности плана по разрешению кризиса в Белоруссии 

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Литва, Латвия и Польша подготовили план по выходу из политического кризиса в Белоруссии , сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", — объявил Науседа.

Он заявил, что страны, подготовившие план, готовы выступить посредниками в переговорах между сторонниками президента республики Александра Лукашенко и представителями оппозиции.

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