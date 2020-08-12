Литовский президент заявил о готовности плана по разрешению кризиса в Белоруссии 

Литва, Латвия и Польша подготовили план по выходу из политического кризиса в Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседы.
"Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", — объявил Науседа.
Он заявил, что страны, подготовившие план, готовы выступить посредниками в переговорах между сторонниками президента республики Александра Лукашенко и представителями оппозиции.
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